ARGWorldSBK – Aegerter Campeón del Mundo

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

#ARGWorldSBK

Hoy domingo asistíamos al primer match ball de Dominique Aegerter para proclamarse Campeón del Mundo. La pole era de Jules Cluzel, indiscutible, seguido de Odendaal y Manu González.

Una acción un tanto precipitada de Manu González, que le hacía pisar la zona sucia del circuito, le llevaba al suelo y con él, ¡oh, destino!, se iba Odendaal. Los dos reanudaron la marcha, pero Aegerter estaba a años luz.

Oncu se enganchaba a Cluzel, segundo y primero destacados, Aegerter cuarto y Orradre, sorprendente, séptimo. Las vueltas se sucedían y Jules empezaba a marcar ritmo y abrir distancia con Can. Aegerter les seguía pensando que el título era suyo si nada raro sucedía, aunque ya era raro tener detrás a Tuuli y que no pasara nada y una Evan Bros pero que no era la de Odendaal; por él, que ahí se quedaran las rarezas.

Orradre, con problemas mecánicos, perdía posiciones. Una lástima, podría haber firmado su mejor resultado de la temporada. Odendaal se iba al suelo, así que incluso sin puntuar Aegerter se proclamaba Campeón del Mundo.

Victoria final de Jules Cluzel, doblete para él, con Oncu segundo y tercero el que se proclama Campeón del Mundo, Dominique Aegerter. Ten Kate ha vuelto a WorldSSP de la mejor manera. Congrats, Dominique!

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: