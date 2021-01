Ana Carrasco (segunda parte): “Primero ser competitiva, luego dar pasos sea en la dirección que sea”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Lo prometido es deuda, os ofrecemos la segunda entrega de la extensa y exclusiva entrevista con Ana Carrasco en la que nos centramos más en la parte deportiva y en los detalles del WorldSSP300. Os recomendamos escuchar íntegramente y de su propia voz en nuestro podcast.

El WorlsSSP300

“Las carreras son bastante diferentes a las de cualquier otro campeonato en el que haya participado antes. Al ser tantos pilotos es una categoría muy exigente, no te permite errores, no tenemos mucho tiempo de entrenamientos, hay que ser rápido desde el minuto uno porque la clasificación del viernes ya cuenta para el sábado y tienes que estar arriba llueva o sea seco, bajo cualquier circunstancia siempre tienes que ser rápido, lo que te hacer tener que estar muy concentrado y trabajar mucho desde que llegas al circuito para intentar que todo esté en su sitio y poder ser competitivo. Luchar por el Título en esta categoría es más díficil que en otras, entre 60 pilotos cada fin de semana hay pilotos rápidos siempre, porque se encuentran bien, porque el circuito les va bien, la moto les funciona… siempre tienes doce quince pilotos que pueden ganar una carrera… ser regular es bastante complicado”.

“El pilotaje de una SSP300 es muy parecido al de una Moto3. En todas las categorías pequeñas lo básico es tener mucho paso por curva y no perder velocidad, son motos con poca potencia y poca aceleración, intentar no perder tiempo en ningún sitio… Sí es cierto que es una moto que pesa mucho más que una Moto3 y esto se nota mucho en los cambios de dirección y frenadas, pero es una moto que te deja disfrutar, te dice muy bien dónde está el límite y esto ayuda”.

“Es díficil explicar cómo se corre en SSP300 con tantos pilotos (entre risas). Normalmente yo siempre había competido con una estrategia, pero aquí no puedes tener ninguna estrategia, todo cambia mucho e igual hay un grupo de tres que de treinta, al final todo es mucho de improvisar, dejarte llevar y sentirte bien. Si te sientes bien con la moto, si la moto funciona bien al final te ves más capaz de llevar la situación. Correr con la presión de no poder equivocarte al llevar tanta gente alrededor es el más difícil todavía. Es una categoría muy estresante, sobre todo si te estás jugando algo, es divertido luchar con tantos rivales pero si te juegas un Campeonato cualquier error te puede dejar fuera de la carrera”.

Su pilotaje

“Creo que mi mejor cualidad es la regularidad, soy capaz de tener un ritmo rápido y mantenerlo toda la carrera. También entiendo qué necesita la moto y sé transmitirlo al equipo, por lo que encontramos una puesta a punto que me ayuda a luchar sea el circuito que sea. También es cierto que me he tenido que adaptar mucho a la lucha tan salvaje que hay en SSP300, es algo que he ido trabajando desde que llegué a la categoría para sobrellevar mejor ese lío que se ve por TV, porque al final es un lío, cada uno va por un sitio y no sabes qué va a pasar. Me he enfocado mucho en mejorar mi agresividad y mi cuerpo a cuerpo porque es algo que en esta categoría se necesita sí o sí”.

“La adaptación más difícil desde que llegué a SSP300 ha sido sobre todo a los cambios de reglamento con el paso de las temporadas. Pasamos de ser 30 pilotos a ser 60, empezamos con la eliminación del sábado y la repesca e igual no corres el domingo… han sido muchos cambios, no a nivel de pilotaje pero sí ha habido que adaptarse”.

La Kawasaki Ninja 400

“Lo mejor de la Kawasaki es la estabilidad y la velocidad punta. En las curvas rápidas te permite mucho paso por curva, puedes frenar fuerte… creo que es la moto más equilibrada de la parrilla. Aunque parezca muy grande me siento muy bien pilotándola y me favorece mucho que sea muy estable en las curvas rápidas, que son las zonas donde casi siempre puedo marcar la diferencia, y esto me ayuda a sacar esas décimas para estar delante casi todas las carreras (…) La Yamaha para mí tiene un chasis buenísimo, ellos pueden marcar la diferencia en curvas lentas, puede girar mucho más rápido en el centro de curva y quizá tenga algo más de aceleración que la Kawa, pero les ganamos en punta, y que la nuestra se adapta muy bien a la mayoría de los circuitos”.

Más allá del WorldSSP300

“Yo siempre quiero mejorar, evolucionar y crecer, soy un piloto joven con muchos años por delante y claro que quiero cambiar de categoría y seguir subiendo. ¿Hacia dónde? De momento mi futuro está muy ligado al Mundial de Superbikes por el apoyo que tengo de Kawasaki, mirando a muy largo plazo sería un sueño poder competir dentro del KRT en el WorldSBK, pero nunca se sabe. Hay que ir dando pasos pero cuando toquen. La prioridad a día de hoy es volver a ser competitiva lo antes posible y una vez que lo sea, que pueda luchar por ganar, será el momento de dar un paso sea en la dirección que sea.

“Llevo muchos años en la categoría, he ganado un Título y he luchado por otros y está claro que soy una referencia del SSP300, pero no me considero una especialista de la categoría ni mucho menos y tampoco me quiero quedar en WorldSSP300 toda la vida, es una categoría que me gusta mucho y desde que empecé en ella mi carrera deportiva tomó otro rumbo, me dió otra oportunidad para demostrar que podía ganar así que vaya dónde vaya Superbikes siempre será mi casa y esta categoría es la que ha cambiado mi vida, aunque vaya a competir a otros sitios, que probablemente en el futuro tenga que hacer algún cambio (lo dice midiendo sus palabras), el 300 y el Mundial de Superbikes siempre será mi casa”.

Logros personales

“La verdad que no siento la presión por haber sido la primera mujer en ganar un Campeonato del Mundo de Velocidad. Cuando voy al circuito soy un piloto más, mi trabajo es el mismo que el de los demás, llevo haciendo esto prácticamente desde que nací y mi situación siempre ha sido la misma. Mujeres somos pocas, está claro, pero no tengo más presión por ser la primera en nada, intento obtener buenos resultados porque a nivel deportivo quiero conseguir lo mejor que se pueda, trabajo mucho para tener buenos resultados y tengo objetivos y sueños que quiero cumplir. Yo quiero ganar, y si gano y consigo cosas importantes seré la primera mujer en conseguir muchas cosas y ayudará a que muchas chicas lleguen al Mundial, pero la presión es la de obtener buenos resultados y conseguir los objetivos que me propongo, no otra”.

Inicios

“Tuve la suerte de tener a mi padre muy involucrado en las motos, José David de Gea que es el mejor piloto que hemos tenido en Murcia empezó a competir con mi padre y trabajaron muchos años juntos hasta que llegó al Mundial, mi padre me ha enseñado prácticamente todo lo que sé, no he necesitado la ayuda de otra gente que es lo que falta en Murcia, la escuela, el dónde llevo a mi hijo si quiere ser piloto, empiezan a haber escuelas pero cuando yo empecé ni siquiera habían, si mi padre no hubiera sabido lo que sabe de este Mundo el proceso de llegar hubiera sido mucho más difícil. Desde que empecé hasta llegar al Campeonato de España íbamos a las carreras, él era mi mecánico y no necesité equipo, hacíamos las cosas entre los dos y nos era suficiente para ganar, lo que me sirvió para entrar a un equipo con patrocinadores y llegar al CEV”.

Mensaje a la afición

“Sobre todo agradecer a toda la gente que de alguna forma se ha preocupado por mí desde el momento de la lesión, he recibido muchos mensajes de muchísima gente y me he sentido muy querida y apoyada por todo el mundo, esto es algo que voy a agradecer siempre. Espero que en 2021 podamos recuperar cosas que hemos perdido, hacer carreras con todos los aficionados allí y celebrar buenos resultados juntos… después de lo malo siempre viene lo bueno”.

