Tito Rabat con Puccetti hasta final de temporada

Tito Rabat seguirá con Puccetti las dos próximas rondas del WorldSBK, lo que significa que terminará con ellos la temporada. Tras su salida del Barni Racing, Tito quedaba sin moto. Por su parte, Lucas Mahias, con el escafoides roto, será baja hasta final de temporada tras probarse en Jerez y no participar finalmente, decidiendo apostar por su recuperación, pues es una lesión complicada de resolver y muy dolorosa.

Tito Rabar:

“En primer lugar, quiero agradecer a Kawasaki Puccetti Racing por este fin de semana, ha sido una gran experiencia para mí. El viernes no fue fácil, pero luego me sentí más cómodo con la moto. En la Superpole Race, con la pista mojada, no tuvimos tiempo de encontrar la mejor puesta a punto, pero terminé la carrera sin cometer errores. En la carrera 2 iba bien y me sentía cómodo, pero desafortunadamente, un problema técnico me obligó a retirarme. En general, estoy satisfecho de cómo lo hemos hecho este fin de semana y de poder competir en las dos próximas rondas con Manuel Puccetti y su equipo “.

Le deseamos toda la suerte posible al bueno de Tito

